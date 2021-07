EFSA looma- ja taimetervise üksuse juht Nikolaus Kriz ütles: „Teadusorganisatsioonina töötame väsimatult selle nimel, et koostada hinnanguid ja anda soovitusi, mis võivad aidata sigade Aafrika katkust ohustatud riikidel oma loomi ja majandust kaitsta. Eelmisel aastal otsustasime oma teadustöö avalikkuse ette tuua ja näidata, et EFSA on pühendunud põllumeeste ja teiste abistamisele, kes elavad selle haiguse hirmus. Kampaania võeti eelmisel aastal hästi vastu ja nüüd läheme oma sõnumiga ka teistesse riikidesse, keda sigade Aafrika katk võib ohustada. On hädavajalik, et sigadega kokku puutuvad pooled oskaksid haigust ennetada, varakult selle tundemärke avastada ja haigustunnuste avastamisel sellest teavitada." Kampaania on üks Euroopa Komisjoni ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide jõupingutustest haiguse likvideerimiseks Euroopas.