Järvamaa pürgib rohelise reisisihtkoha tiitli poole

Järvamaa enamasti inimtühi ja vaikne loodus on miski, mis võõrsilt tulnutele muljet avaldab. FOTO: Silja Ratt

Järvakad ei kipu Järvamaad sageli eriliseks turismisihtkohaks pidama. Hiljuti pälvis Järvamaa aga rahvusvahelise rohelise sihtkoha hõbemärgise, mis näitab, et tulevik on just selliste rahulike, looduskaunite ja keskkonnasõbralike piirkondade päralt nagu meie maakond.