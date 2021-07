Sünoptik hoiatab, et ilm kuumeneb

Juuli viimasel nädalal ja augustis võib kohati vihma tulla, aga kuumust see ei leevenda. Sünoptik Jüri Kameniku sõnul on veel vara öelda, kas tänavusest suvest tuleb rekordkuum suvi, aga ta toob esile, et kuumad ilmad on muutunud sagedamaks ja intensiivsemaks.