Esimene spordistatistika ülevaade ilmus 1930. aastal ning mõni tollane probleem tekitab äratundmisrõõmu ka praegusel ajal. Spordiharrastajate üleslugemine oli keeruline 90 aastat tagasi, on paras katsumus tänapäeval ning tõenäoliselt pole kerge ka (lähi)tulevikus.

Peamised andmeallikad on sarnased: lõviosa andmetest pärines vabariigi alguspäevil spordiorganisatsioonidelt ja praegugi on see peamiseks harrastusspordistatistika allikaks. Küll aga jäädi siis ning jäädakse ka nüüd hätta nende tuvastamisega, kes treenivad iseseisvalt, võistlustel ei osale ega ole ühegi klubi või muu organisatsiooniga seotud.