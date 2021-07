Paide linnameeskonna mängija siirdub Kuressaarde

Mööl on tänavu teinud Paide ridades kaasa kõigis 17 Premium liiga mängus ja löönud kaks väravat. Kokku on 29-aastane keskväljamees kahe ja poola aasta jooksul linnameeskonda esindanud 76 mängus ja löönud kaheksa väravat.

Spordidirektor Gert Kams ütles, et olukorras, kus peatreeneril ja mängijal oli erinev nägemus koostöö osas, leidsime koos mängijaga, et parim lahendus nii klubile kui mängijale on minna hooaja lõpuni laenule. „Soovime Karlile FC Kuressaares kõike paremat," sõnas ta.