Suvevolle täitis võrkpallielamustega kaheksa teisipäeva

«Täitsa paras ports osalejaid,» sõnas Paide turniiri peakorraldaja Piret Reinfeld, kes lisaks osalejate arvule jäi väga rahule ka ilmadega. «Kui pole rannailma, ei taheta ju ka randa tulla. Ilusad ilmad tagasid, et need, kes tulid, said sportlikku õhtut nautida. Vaid ühel korral karastas meid tugev paaritunnine hoovihm, kuid ilm oli ka sel korral soe ja õhtu lõppes ikkagi päiksepaistega,» rääkis ta.