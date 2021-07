Kabalas valmistutakse juubelipeoks

Reinika Tatter, kes tegutseb vabatahtlikuna peo korraldusmeeskonnas ning on ühtlasi peopäeval ka üks õhtujuhtidest, sõnab, et tõenäoliselt on neil vedanud just seetõttu, et Kabala peo toimumisaeg suve lõpus jääb täpselt sellesse aega, mil üks pandeemialaine on läbi saanud ning teine pole veel alanud. «Isegi tuumasõda ei peata seda pidu. Olen isiklikult valmis skafandriga kaitsma minema, peaasi et pidu toimuks,» naljatab ta. Tatter meenutab, et umbes kümne aasta eest, mil ta veel Kabala rahvamaja juhataja oli, ei kulgenud sugugi kõik õlitatult ja enamik ülesannetest, alates piletimüügist kuni vajaliku tehnika rentimiseni, oli pea ainuisikuliselt tema õlul. Nüüd on peo korraldamine aga kordades sujuvam. Tatteri sõnul on põhjuseks asjaolu, et Türi kultuurikeskuse tiiva alla kuuluval Kabala rahvamajal on kõike palju lihtsam korraldada ja enam ei tunne Kabala kandi kultuurirahvas end kõrvalejäetuna.