Selle nädala esimestel päevadel on regionaalhaigla verekeskuse usinad töötajad Paide muusika- ja teatrimaja teise korruse kammersaalis, et võtta vastu doonoreid. Verd loovutama on oodatud ka need inimesed, kelle veregrupi verd praegu piisavalt jagub, kuna varud võivad ootamatult kahaneda.