Kui vaktsineerimine ei edene ning viirus levib sama jõudsalt edasi kui seni, siis on Eestis teadusnõukoja liikme Krista Fischeri prognooside järgi augusti lõpuks 500 nakatunut päevas. Kui aga nakatamiskordaja tõuseb 1,3 peale, siis oleks Eestis juba sama palju nakatunuid augusti keskel, septembri alguses vastavalt 1000 ja ülegi.

«Nakatamiskordaja oli neljapäeval ja reedel 1,4 peal. Neljapäeval tuli juurde üle 100 nakatunu,» selgitas Fischer ja lisas, et see võib olla ka ajutine kõikumine. «Aga üle 1,2 on nakatamiskordaja R olnud juba pikemat aega.»