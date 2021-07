Järvamaa sportlane pääses nimekale võistlusele

World Games, ehk maailmamängud on tuntud kui mitteolümpiaalade olümpimängud. Järgmised maailmamängud toimuvad 2022. aastal USA-s ja seal võisteldakse 36 spordialal, nagu näiteks tantsuspordis, saalihokis, squashis, sumos, bowlingus, piljardis, jõutõstmises jne. Mäned maailmamängudel esindatud spordialad, nagu karate, seinaronimene jt on jõudnud ka olümpiamängude programmi, ent on samas jätkuvalt ka maailmamängude kavas. Kokku osaleb sel suurvõistlusel ligikaudu viis tuhat sportlast.