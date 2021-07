1. augustil toimub Kärus Offline mängude festival. Ürituse eesmärk on kutsuda kõiki noori ja lapsi osa saama põnevatest mängudest, mida mängisid omal ajal emad-isad, vanaemad-vanaisad.

Ilusa ilma korral toimub üritus õues- Käru raudteejaama ja muuseumi vahelisel alal. Kui aga ilm sunnib, on korraldajad valmis ka tubastes tingimustes päeva läbi viima. Nimelt on osa tegevusi just nimelt tubased- nukuriidete valmistamise töötuba, Eesti laulumängud ja tantsud mida juhendab paljudele kohalikele tuttav oma kandi inimene- Eva Seerna.