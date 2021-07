Hepatiidipäev peaks suurendama teadlikkust hepatiidist ja selle ravist

Hepatiiti põhjustava viiruse tüübi järgi eristatakse A-, B-, C-, D- ja E-hepatiiti, teatas vähiliidu esindaja teisipäeval. Kõiki neid viirushepatiite seob üks sarnane omadus ja see on maksakoe kahjustumine, kuid nad erinevad üksteisest levikutee poolest.