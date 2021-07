Talupäevad üllatavad muuseumi kirbuturuga

Nagu tavaks, võõrustab Jäneda juuli viimasel nädalavahetusel ehk sel aastal 31. juulil ja 1. augustil Eestimaa talupidajaid, põllumehi ja maaelust lugupidavat linnarahvast ning sisustab kaks üritusterohket suvepäeva iidse mõisapargi puude all. Aastal 1992 alguse saanud talupäevad võivad uhkusega tituleerida end ühe pikema traditsiooniga, katkematult ja samas paigas toimuva suur-üritusena Eestis.

«Kuna ära on jäänud ja jäävad suurlaadad Luigel, Antslas ja Palamusel, siis on kauplejate huvi Jäneda talupäevade vastu väga suur. Kauplejate vähesuse üle kurta ei saa, neid tuleb ka Lätist ja Leedust,» ütleb ürituse peakorraldaja Enno Must.