Jupiti niidetud muru oli aga taotluslik, sest kolmel murulapil jäeti seal tärkav rohelus teadlikult kasvama, et näha, mis seal järgnevate nädalate ning kuude jooksul sirguma hakkab.

"Tuli nii üht kui teist! Marienblume, karikakraid, raudrohtu, ohakaid, võililli ja kaunist heina! Et ilm kiskus kuivaks, siis tuli ühel heal juulikuu päeval haarata vikatid ning kutsuda sõbrad appi. Mõne päeva lasime heinal kuivada ning siis sai see käru peale lükatud. Sõit Koordi külas asuvasse Hobukooli parki võis alata," on kirjas PAMTi Facebooki lehel.