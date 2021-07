Keskonnaspetsialist Grete Kaljulaid võttis seejärel suuniste saamiseks ühendust terviseametiga. Amet aga leidis, et täiendvate veeproovide võtmine ei ole antud olukorras vajalik, kuid vallavalitsus tellis siiski järve laste supluskoha vee mikrobioloogilise analüüsi. Proovid võeti 23. juulil ja analüüs näitas, et Türi järve suplusvesi vastab igati normile. (Escherichia coli tulemus 24, piirnorm 1000 ja soole enterokokid 5, piirnorm 100) ning on suplejatele ohutu.

Terviseameti vastus Türi valla keskkonnaspetsialistile

Supeldes võivad lisaks sinivetikatele ja teatud bakteritele inimese nahka kahjustada ja allergilisi reaktsioone põhjustada ka mitmesugused parasiidid. Kirjeldatavat nahaärritust, kus veega kokku puutunud piirkondades kehal tekivad ebakorrapärased sääse- või parmuhammustusi meenutavad punased täpid, võivad põhjustada vereimiussi vastsed ehk tserkaarid, mis on vee looduslik osa. Tserkaardiele sobib soe veekeskkond (temperatuur +20 °C), mis Eestis valitsenud pika sooja ilma tõttu on suurima tõenäosusega paljudes veekogudes saavutatud. Veelindude rände tõttu on need parasiidid tõenäoliselt päris laialt levinud ning sarnaseid juhtumeid esineb peaaegu igal aastal ja üle Eesti. Õnneks on inimorganismil nendest tekkivad tervisekaebused mööduvad, nii nagu parmu hammustusest tekkiv ebameeldivustunne. Tekkiva lööve suurus oleneb ka iga inimese enda immuunsüsteemi tundlikkusest. Täiskasvanud tervel inimesel on väiksem tõenäosus ebameeldivate reaktsioonide tekkimiseks võrreldes näiteks pikalt madalasse vette mängima läinud lastel. Mida pikem on võimalik kokkupuuteaeg parasiitidega seda tugevam lööve tekkida võib.

Tserkaadidega seostatavate iseloomulike löövete vältimiseks on soovitatav vältida laste viibimist parasiitidele soodsaks kasvukeskkonnaks olevas vees ja vältida ujumist seal, kus on pardid. Samuti on soovitatav vältida veelindude söötmist rannas. Rannakaldal ning rohu sees jalutades oleks hea kanda jalanõusid. Pärast suplust on soovitav ennast pesta puhta vee ja seebiga. Allergilise reaktsiooniga suplejatele võivad leevendust pakkuda ka apteekidest kättesaadavaid allergiavastaseid vahendeid. Vajadusel saab ravi või sümptomite leevenduse osas konsulteerida ka oma perearstiga.