Sportlaste auks heisatakse riigilipud

Kultuuriminister Anneli Ott kutsus kõiki üles austama Eesti olümpialaste pühendumust, südikust ja tulemusi sinimustvalge heiskamisega olümpiamängude viimasel päeval. "Eesti on esindatud rekordiliselt 14 erineval spordialal ning oleme saanud kaks medalit ehk juba praegu on mängud meie jaoks erilised, kuid soovin edu ka nendele, kellel jõukatsumused veel ees," ütles ta valitsuse pressiesindaja teatel.