Vallavalitsus nõuab aktiivselt oma võlgu sisse

Türi valla kodulehel on kirjas, et juba varasemad aastad on näidanud, et enne suve kipuvad võlgnevused kasvama, kuid sellel aastal oli suurenemine hüppeline ja maikuu lõpuks oli võlasumma kasvanud juba üle 70 000 euro.

Võlgnikud, kes omavalitsuse poolt saadetud kirjadele ei reageerinud või need, kes ei ole sõlminud kokkuleppeid võlgnevuste tasumiseks, said juulikuus viimased hoiatused. Juulis on vallavalitsus algatanud kümmekond maksekäsu kiirmenetlust. „See aga tähendab, et võlgnik peab võla väljamõistmisel lisaks sellele tasuma ka riigilõivu 45 eurot ja 20 eurot menetluskulusid. Juhul, kui võlgnik ka siis võlga ei tasu, annab vallavalitsus kuu aja jooksul nõude üle kohtutäiturile. See aga suurendab võlgniku kulusid veelgi kuna kohtutäiturid võtavad oma töö eest samuti tasu. Näiteks 100 eurone võlg võib niimoodi kasvada 226 eurole,” selgitas Roosioja.