22. juulil 2000. aastal hääletas tumedapäine Saaremaa neiu Heidi Homutov pealinnast autole, et sõita Paidesse. Ta ei jõudnud kunagi sihtpunkti – Paidesse vanaema 72. sünnipäevale. Sellest päevast alates on ta olnud teadmata kadunud.

Sihtasutuse Kadunud tegevjuhi Aare Rüütli sõnul kujutab fotoroboti pilt isiku välimust 2000. aasta suvel. «Selline nägi ta välja siis. Me oleme piisavalt pikalt teinud tööd, käinud ukselt uksele, suhelnud inimestega ja ei ole seda interneti varianti Heidi puhul kasutanud. Tänaseks olen ma olukorra ümber hinnanud. Me otsime isikut, kelle kirjeldus on antud ja kellest on tehtud fotorobot,» selgitab ta.