Tuleohtliku aja piirangud peatuvad

31. juulil, peatatakse seni mitmes maakonnas kehtinud tuleohtliku aja piirangud. Päästeamet rõhutab, et tuleohtliku aja lõpetamisele vaatamata on kulu põletamine igal aastaajal keelatud. Samuti on tähtis meeles pidada, et nii grillimisel kui ka lõkke tegemisel metsas, maastikul ja koduaias tuleb endiselt järgida peamisi tuleohutusnõudeid.

„Ilmaolud kisuvad küll vihmaseks, kuid vaatamata sellele peab meeles pidama, et ka väike viga võib kaasa tuua traagilised tagajärjed,“ ütles ennetusosakonna ekspert Sandra Repp. „Vihmased ilmad ei välista reeglit, et lõket tohib teha vaid mittesüttival pinnal, lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada vähemalt poole meetri raadiuses, lõkkes tohib põletada vaid puhast puitu, pappi ning paberit, lõket ei tohi teha tuulise ilmaga, samuti ei tohi lõket jätta hetkekski järelevalveta ning lõket tehes tuleb jälgida tuule suunda, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele või et lõkkesuits ei häiriks naabreid, lisaks tehes lõket ja grillides tuleb lähedal hoida esmased tulekustutusvahendid – ämber veega või tulekustuti,“ lausus Repp. Samuti tuleb meeles pidada, et ka hooletult maha visatud suitsuots ning mootorsõidukist väljunud säde võib alguse panna mastaapsele tulekahjule.