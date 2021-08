Maskikandmise kohustus ühistranspordis on alates esmaspäevast, 2. augustist.

„Kõik Elroni klienditeenindajad kannavad rongis maski, et vähendada võimalikku viiruse levikut ja ohtu nakatuda. Samamoodi palume kõigil reisijatel pidada kinni ühistranspordis maskikandmise kohustusest, sest see on ainus võimalus, kuidas saame hoida reisid nii täna kui ka loodetavasti sügisel toimimas. Ühistranspordis maski kandes austab reisija kaassõitjaid ning aitab tagada turvatunnet nii endale kui ka teistele,“ sõnas Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Katrin Kulderknup.