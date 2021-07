MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlusest selgub, et 57% inimestest ei ole rahul valitsuse tegevusega vaktsineerimise korraldamisel ning samuti 57% ütleb, et nad ei ole rahul valitsuse tegevusega koroonaviiruse leviku tõkestamisel. Küsitluse viis 29. - 30. juulini läbi Norstat Eesti AS.