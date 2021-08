Eile alanud Jäneda talupäevad jätkuvad täna

“Kuna ära on jäänud ja jäävad suurlaadad Luigel, Antslas, Palamusel, on kauplejate huvi Jänedal toimuvate talupäevade vastu väga suur. Kauplejate vähesuse üle kurta ei saa, neid tuleb ka Lätist ja Leedust,” ütles ürituse peakorraldaja Enno Must.