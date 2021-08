Seni kehtinud immuniseerimiskava alusel on vaktsineeritud imikuid heksavalentse vaktsiiniga kolme, 4,5 ja kuue kuu vanuselt ning korduvvaktsineerimine on tehtud kaheaastaselt ehk vanuses 24 kuni 36 kuud. Immuniseerimiskava muudatusega tuuakse alates tänasest korduvvaktsineerimise aeg varasemaks ning see tuleb edaspidi teha 18-24 kuu vanuses.