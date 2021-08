Võistlema tullakse üheksast riigist. Välismaistest külalistest on kahe võistkonnaga esindatud Soome, ühe võistkonnaga Taani, Belgia, Leedu, Läti, Poola, Prantsusmaa ja Ameerika Ühendriigid. Ka osaleb heitluses USA/Eesti ühisvõistkond.

Lisaks piiritagustele relvavendadele lähevad võistlustulle ka kodumaised jõustruktuurid. Kaitseliidust on esindatud võistkondadega Harju, Järva, Pärnumaa, Rapla, Tallinna, Tartu, Jõgeva ja Valgamaa malevad ning Naiskodukaitse koguni kolme võistkonnaga.

Võistluse avamine on kolmapäeval, 4. augustil kell 15.00 Kuressaare Vabadussõja ausamba juures. Võistlejad jõuavad finišisse Kuressaares laupäeva, 7. augusti hommikul.

Mullu jäi luurevõistlus koroonatõttu ära, 2019. aastal toimus see Valgamaal.

Admiral Pitka luurevõistlus on rahvusvaheline sõjalis-sportlik üritus, mis toimub igal aastal erinevas Eesti piirkonnas, et vähendada Eesti võistkondade koduväljaku eelist. Võistluse eesmärgiks on mõõta reaalsusele võimalikult lähedastes oludes osalejate väljaõppetaset, relvastust/varustust ning kindlasti ka moraali.