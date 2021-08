Asi on kindel! Paidesse kerkib kaks piimakombinaati

E-Piima juht Jaanus Murakas tunnistas, et tehase ehitamist on pikalt ette valmistatud ja nüüd on kõikidele inimestele näha, et alanud on ehitustööd, mis peaks kestma 2023. aasta suveni. Seejärel võtab veel natuke aega tehase seadistamine ja siis alustab Eesti nüüdisaegseim kombinaat tööd.