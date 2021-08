Koroonaviirus tõstab ühe jõulisemalt pead ning üha aktuaalsemad on ka erinevad piirangud. Et osad nädalavahetusel toimuma pidanud ettevõtmised on juba teatanud oma ärajäämisest, tasub uurida ka teiste, näiteks laupäevase Järva-Jaani vanatehnika killavoori kohta.