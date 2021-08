Muuseum pakub kolme erinevat külastusrada. Taevakarva sinisel rajal kulgejat saadavad noorte naisautorite verivärsked Krõõdale pühendatud ilukirjanduslikud lühijutud. Mullakarva mustal rajal kuuled koduloolisi pajatusi Tammsaare sünnikodust ning Lumekarva valgel rajal koged Vargamäed läbi kirjandusteadlase meelte. „Radade läbimiseks on vaja alla laadida äpp. Rahulikult jalutades kestab iga teekond kokku umbes 30 minutit ja see läbib pea tervet muuseumi territooriumi. Äpis saab teksti lugeda või kuulata heliklippe, mille on sisse lugenud armastatud Eesti näitlejad,“ ütleb muuseumi juhataja Reelika Räim.