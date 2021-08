Paide koroonanäidud püsivad kollases

Tabelist nähtub, et sarnaselt nakatumisnumbritele on reoveenäidu järgi olukord halvenenud. Viirusosakeste hulk on kuu ajaga suurenenud kaheksas proovivõtukohas - eriti paistis kasv silma Tartus, Jõhvis, Ahtmes ja Muugal. Viirusosakeste hulga tase püsib kõrgem ka Pärnus ja Sillamäel. Ainsana on rohelises ehk vähese mõõdetud signaaliga Rõõsna, Jõgeva ja Valga reoveeproovid. Paide koroonanäidud püsivad aga kollases.