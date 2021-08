Järva vallas asus tööle endine inspektor

Martin Tomingas on seda meelt, et üleüldiselt on kalamehed väga sümpaatsed inimesed. Nad on loodusteadlikud ja selge mõtlemisega ehk saavad väga hästi aru, miks on tarvis osta kalastuskaarte või miks on harrastuspüügiõigus vajalik. FOTO: Kuido Saarpuu