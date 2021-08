Imaveres käis amfetamiiniäri

Kohtu materjalides on kirjas, et seda, millal, kus ja kellelt Saar narkootikumid oli hankinud, ei õnnestunud selgeks teha, kuid neid andis ta edasi kümnel korral mullu 23. aprillist 4. juunini. Päri külas Lennuvälja bussipeatuse läheduses oli tal peidik, millest ta andis vähemalt 50 grammi amfetamiini. Üleandmispaikadena on kolmel korral kirjas Imavere ja Mustla ning koht Uusna lähedal. Enamasti oli üleantud kogus suur, vähemalt 50 grammi. Kõige vähem andis ta korraga edasi 6 grammi amfetamiini.