Järva Teataja uuris, kuidas on üritustega Järvamaal ning milline on lähitulevik.

Paide muusika- ja teatrimaja direktor Martha-Beryl Grauberg ütles, et kolmas laine on praegust nakatumise trendi arvestades paratamatus. «See on uus maailm, milles me elame, ning me peame sellega oma tegevusi planeerides arvestama. Juba kaks aastat oleme oma tööd pidevalt ümber korraldanud ja kiire kohanemisvõime on märksõnaks ka algaval hooajal,» ütles Grauberg.