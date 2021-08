Viimase kuu jooksul hoogsalt kasvanud nakatumisnäitajad on muutnud regulaarse seireuuringu taas vajalikuks, et koroonaviiruse levikuga seotud riske paremini hinnata. Seireuuringu juhi, Tartu Ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul ei piisa praeguse viiruseolukorra riskitaseme hindamisel pelgalt uute nakatunute statistikast, sest suur hulk elanikke on saavutanud kas haiguse läbipõdemise teel või tänu vaktsineerimisele viirusevastased antikehad. Kalda kinnitusel on senine kogemus näidanud, et kui antikehadega inimesed peaksid uuesti nakatuma, siis põevad nad koroonat kergemalt ja haiglaravivajadus kasvab aeglasemalt, kui see oli ajal, mil viirusevastase immuunsuse tase ühiskonnas oli madalam.