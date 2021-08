“Eestis süveneva nakkusohu tõttu ning uute viirusvastaste piirangute valguses näis raske otsus etendused ära jätta hetkel kõige mõistlikum,” leiab teatrijuht ja lavastaja Jaanika Juhanson. “Selleks, et erateater etenduste andmisega ots otsaga kokku tuleks, oli vajalik vähemalt ühe etenduse täistäituvus (u 70 istekohta), mille ka saavutasime. Sellise publikuarvu juures tuleb uute piirangutega tagada publiku ja etendusega seotud inimeste viirusvastane kontroll (immuniseerimistõend või kehtiv testitulemus). Võimalik, et tõendite ja testidega oleksime saanud publiku-sisest olukorda kontrolli all hoida, kuid kahjuks on lavastusega asendamatult seotud inimene, kes pole vaktsineeritud ning eelistab oma veendumustele toetudes ka mitte vastavaid kiirteste teha. Austame inimese otsust, kuid antud situatsioonis peame kõige õiglasemaks ning ohutumaks etendused paremate aegade nimel edasi lükata.”