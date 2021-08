„Võistlusele on kaasa elama oodatud kõik huvilised. Erilist tähelepanu oleme pööranud lastele, kellele on nii võistluste alguspunktis Türil kui finišis Viljandis korraldatud motodresiinisõidud koos ohutusalase teabe ja meenete jagamisega, et teha pere pisemad juba maast madalast raudteega turvaliselt sõbraks,“ sõnas Relsirallit korraldava Go Groupi kommunikatsioonijuht Kersti Gorstov.