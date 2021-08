Värskeid näitlejaid paelub vabakutselise põli

Järvamaa on andnud teatrilavale, filmilinale ja teleekraanile hulga nimekaid näitlejaid – Paidest on pärit Ita Ever ja Eve Kivi, Koerust Lembit Ulfsak ja Türilt Mati Klooren, kui nimetada esimesena pähe tulnud nimesid. Andku teised mainimata jätmise andeks. Enne jaanipäeva Viljandi kultuuriakadeemia 13. lennu lõpetanud 11 värske näitleja seas on tervelt kolm Järvamaalt pärit noort, kellel tulevik alles ees – Miika Pihlak, Elis Järvsoo ja Elise Pottmann. Saame nendega tuttavaks.