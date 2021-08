Jahiõnn viis mehelt habeme

«Vuntsid jätsin alles, kuna kütitud loom ei olnud suur 300kilone, vaid kolme ja poole aastane ning 130 kilo kaaluv isane karu. Kui selline püsti tõuseb, on ta minust ikka pikem, kaks meetrit tuleb ära. Kui varem passiti 300kiloseid, siis nüüd on karude arvukus nii suur, et tuleb küttida ka nooremaid loomi,» rääkis Järvamaa tänavuse esimese karu küttinud jahimees, kes igapäevatööd teeb päästjana.