Lähiajal saame nii vett kui vilet

Eeloleval ööl (6.-7.08) pilvisus tiheneb. Lõuna poolt alates hakkab vihma sadama ja sadu laieneb üle Eesti põhja-loode suunas, on äikeseoht. Esialgu on sajuhood pigem katkendlikud, mis tähendab, et igale poole ei pruugi veel pilved vihma poetada. Ida- ja kirdetuul tugevneb järk-järgult 5-12, rannikul puhanguti 15, hommikuks Soome lahe ääres kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 12..17°C.