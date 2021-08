Kui kirjanik Ernest Hemingway mainis kunagi, et igas maailma sadamas olla üks eestlane, siis kuulsat ütlust parafraseerides võib pakkuda, et Eesti kaitseväe välismissioonidelt leiab alati ka järvamaalasi.

Kevadel kirjutasime, et Iraagis NATO missioonil teenivas väekaitserühmas Estguard-4 on kaks Järva maleva liikmest kaitseliitlast ning kontingendi ülem kolonelleitnant Kuido Pettaigi on siitkandi mees.