Wildin’ Estonia turundusjuht Johanna Tuisk ütles, et pidu läks väga hästi. "Wildin' Estonia meeskonnal on värsked emotsioonid igatahes laes ning tunne hea," sõnas ta. "Viimase peoga hooajale selline lõpp panna, on võimas. Saab öelda, et Pitsa ja Regatti pidu oli hooaja kõige menukam ehk rahvast oli peol kõikidest pidudest kõige enam. Mõlemad artistid tõmbasid peo ning rahva ka väga hästi käima. Õhtu üheks eredamaks hetkeks saab ehk nimetada ka seda, et esmakordselt jagasid lavalaudu ka isa ja poeg ehk siis Pitsa pundi üks räppar boipepperoni ning Regatti liige Mattias Mustonen."