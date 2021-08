EKRE esindaja: Türi vallavanema algatatud uurimine ei pruugi olla erapooletu

Vallavanema kommentaarist teenistusliku järelevalve algatamise asjus võib välja lugeda, et keskendutakse vaid lastekaitsetöötaja tegevusele, ent antud juhtumis on tingimata vajalik uurida kõigi juhtimistasandite rolli. On kaheldav, et taolised protsessid leiavad aset osakonnajuhi teadmata. Seda eriti juhtumi puhul millega on vallavalitsuse sõnul tegeletud juba enam kui aasta.