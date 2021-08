„Ametnikele on kohapeal viibimine väga vajalik, et süvitsi näha, milliste erinevate väljakutsetega Kesk-Eesti omavalitsustel täna tegeleda tuleb. Siinsete oludega päriselt silmitsi seismine on tõhusaim viis reaalselt toimivaid lahendusi välja töötada,“ sõnas välitööde üks põhikorraldajatest, rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste nõunik Rainer Eidemiller.

Järvamaal elava Eidemilleri hinnangul on piirkonnal omad tugevused ja potentsiaal, ent tihti põrkuvad arengud tänaste aktuaalsete regionaalsete murede taha. „Eks Kesk-Eesti seisab samasuguste probleemide ees nagu kõik teised väikekohad Eestis. Ehkki meil on tugev kogukond, palju pealehakkamist ja tegemistes novaatorlikkust, liiguvad paljud noored siiski välja, kuna elu väikekohas ei paku piisavalt võimalusi ning nõuab tahet, paindlikkust ja ka leidlikkust,“ märkis Eidemiller. „Et meie kohalikel tõmbekeskustel ja maapiirkondadel oleks perspektiivne tulevikuväljavaade, on vajalikud eelkõige uudsed lahendused, mida eelolevad päevad kindlasti ka toovad. Riik ja omavalitsused saavad koostöös luua tingimused ja keskkonna, et toetada parimal viisil töö- ja elukeskkonda ning arengut. Neid koostöövõimalusi ja konkreetseid tegevusi soovime kohtumiste raames kaardista ja jätkutegevustena välja töötada.“