Alates 9. augustist on AS Järvamaa Haiglas COVID-19 ohutase „kollane“. See tähendab, et alates tänasest on kirurgiliste kaitsemaskide kandmine AS Järvamaa Haigla siseruumides kohustuslik nii patsientidele, saatvatele lähedastele ja meditsiinipersonalile.