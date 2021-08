Filmi produtsent Tanel Tatter tunnistas, et olukord on hetkel kohalikele filmitootjatele äärmiselt ebamugav. "Piirangute otsused tulevad meie kui filmitegijate jaoks liiga väikese aknaga. Tänased sõnumid meedias on taas hirmutavad, mistõttu otsustasime esilinastuse edasi lükata."

Tatteri sõnul on filmitootjal ja levitajal äärmiselt keeruline kahe nädalaga tootmisega seotud plaane muuta. Film vajab kindlust ja ettevalmistuse aega vähemalt kaks ja pool kuud enne esilinastust. "Me väga loodame, et 9. augustist kehtima hakkav vaktsineerimistõendi kontroll annab tulemust." Kindlasti loodavad kõik filmitegijad, et tõuseb vaktsineerimise aktiivsus ja uus normaalsus hakkab tööle.