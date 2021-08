Järvamaa haigla on seitsme päevaga teinud hea vaktsineerimise tulemuse

Alates 29.07 on AS Järvamaa Haiglas end vaktsineerimas käinud 543 inimest, kellest 30 inimest vaktsineerisid end mugavalt ilma eelregistreerimiseta Paide Vallimäel toimunud festivalil "Hingelt Noored".

AS Järvamaa Haigla õendusjuht Maire Raidvere ütles, et vaktsineerimas käinud inimeste arv on pigem ootuspärane.