Sadakond ametnikku nuputab Järvamaale helgemat tulevikku

Rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Geili Heinmaa ütles, et reedeni kestvatel kogunemistel vaadatakse üle piirkonna arengueeldused ja viisid, kuidas kohalikku võimekust tõhusaimalt rakendada. «Tulevikuperspektiivis tõstatuvad teravaimalt just väikekohtade jätkusuut­likkuse seisukohast olulised teemad, nagu ettevõtlus, turism, planeerimine ja elamuarendus, transport, ent ka sotsiaalhoolekanne ja rahvatervis,» lausus ta.

Ametnike välitööde üks põhikorraldajatest ja rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste nõunik, Rainer Eidemiller, ütles, et ametnikele on kohapeal viibida oluline seetõttu, et näha süvitsi, milliste katsumustega Kesk-Eesti omavalitsustel tegeleda tuleb. «Siinsete oludega päriselt silmitsi seismine on tõhusaim viis reaalselt toimivaid lahendusi välja töötada,» sõnas ta.