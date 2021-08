Päästetud siilid ootavad kassikonserve

Seda, et Eesti metsloomaühingule saab raha annetada teatakse, kuid küsijad on mõelnud oma abipakkumiste all just esemelist ja toiduabi.

Võsujalg märkis, et kuna siile on praegu meeletult palju vaja ülesse kasvatada, siis vajaksid nad hädasti nende toidulaua katmiseks kassi- või koerakonserve. "Olen täheldanud, et eriti maitsevad siilidele kanaliha mekiga toidud," lisas ta.

Koerakonservide puhul on eelistatud kutsikatele mõeldud, sest need on väiksemate tükkidega ehk siis peenema konsistentsiga.

Paki võib Võsujala sõnul teele panna Paide Selveri Itella pakiautomaati või Paide Maxima Omniva automaati adesseerides selle Eesti metsloomaühingule või Virge Võsujalale ning telefoninumbriks lisada 53066468. "Paide inimesed võivad abi ka otse üle anda, kuid siis tuleks enne helistada ja koht kokku leppida," märkis ta.