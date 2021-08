Omavalitsused arutavad riigiga rohepöörde võtmekohti

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kristi Klaas nentis, et Eesti on olnud keskkonnasõbralikuma maailma suunas teel juba üpris pikalt, kuid pöördelised arengud on hakanud toimuma just viimastel aastatel. „Kestlik majandus ja ühiskond pole enam umbmäärane eesmärk kauges tulevikus, vaid selge siht, mis seab ühelt poolt ootused, kuid annab ka võimalusi meile kõigile. See siht on väljakutsuv ja keeruline, ent samas möödapääsmatu,“ lausus Klaas. „Ilma kohalike omavalitsusteta ei ole rohepööre võimalik. Seejuures on oluline, et me saaksime ühiselt aru, millist tuge keegi vajab, et esialgsetest proovikividest üle saada.“