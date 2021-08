„Meil on väga hea meel, et oleme suutnud inimesed taas rongisõitu eelistama panna. Näiteks Narva ja Jõhvi suunal sõideti juulis isegi rohkem kui enne pandeemiat,“ sõnas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo, tänades omalt poolt kõiki reisijaid, kes kasutavad soovitud sihtkohta jõudmiseks keskkonnasõbralikku transpordiviisi.

Kongo täpsustas, et kõige kiiremini on kasvanud reisijate arv Paldiski, Turba ja Kloogaranna liinidel, kus kokku teenindati 50 000 täiendavat sõitjat, kuid kasvu näitavad ka kõik teised suunad. Märgatavalt on kliente lisandunud ka I klassi. „Parandasime sel aastal I klassi WiFi ühendust, paigaldades suuremate andmemahtude läbilaskmiseks rongi täiendavad ruuterid. Pikemate sõitude puhul soovitame kindlasti reisida I klassis, sest lisaks mugavamatele istmetele on seal ka laud töö tegemiseks, rohkem ruumi ning soovitud istekoha saab kodulehelt ette broneerida,“ selgitas Elroni müügi- ja arendusjuht.