Ööpäeva jooksul manustati 6163 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 675 335 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 585 918 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 60,2%.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 120 inimesel. 85 uutest Harjumaa haigusjuhtumitest on Tallinnas.

Tartumaale lisandus 79, Pärnumaale 42, Lääne-Virumaale 18, Raplamaale 15 ning Põlvamaale 13 uut positiivset testitulemust. Jõgevamaale lisandus üheksa, Ida-Virumaale kaheksa, Viljandimaale seitse uut nakatunut. Järva-, Lääne- ja Saaremaale lisandus viis, Valga- ja Võrumaale neli uut nakkusjuhtu. Hiiumaale lisandus üks nakatunu. Üheksal juhul puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 223,6 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 5,1%.

Ööpäeva jooksul avati 11 uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 63 patsienti

11. augusti hommikuse seisuga viibib haiglas 63 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab neli patsienti, kellest omakorda on juhitaval hingamisel kolm inimest. Haiglaravil viibivatest patsientidest 57 ehk 90,5% on vaktsineerimata (neist sümptomaatilise COVIDi tõttu vajab haiglaravi 52 inimest).

Haiglaravi on kokku vajanud 6,8% haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 64 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 41 inimest (66,1%).

Ööpäeva jooksul lisandus kaks uut surmajuhtumit: 54-aastane mees ning 70-aastane mees. Mõlemad olid vaktsineerimata. Kokku on Eestis surnud 1279 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 675 335 inimesele

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 675 335 inimesele, kellest 89 417 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 585 918 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 6163 doosi, kokku on manustatud 1 184 417 vaktsiinidoosi.

COVID-19 vastu vaktsineerimine on avatud inimestele, kes on vähemalt 12-aastased. Aja saab broneerida digiregistratuuris www.digilugu.ee ja kesksel telefonil 1247 (kl 8.00-20.00). Vabu aegu lisatakse vastavalt saabuvatele vaktsiinitarnetele.

Tehniliste küsimuste või digiregistratuuris aja broneerimise osas võib võtta ühendust TEHIKu kasutajatoega telefonil 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee (iga päev kell 7-22).