"Näitusel on Lepatriinu minu kaaskunstnik. Ta ostis poolteist aastat tagasi minult ühe maali ja sealt sai suhtlus alguse. Nüüd otsustasime ühiselt näituse teha. Meil on ühine temaatika, kuid erinevad stiilid, mis tähendab, et vastandumist võib näha iga nurga alt," selgitas Henrik Hürden.

Rääkides näitusest “Vastandid”, ütles kunstnik, et need tähendavad tema jaoks kõike: "Nii tava elus kui ka loometöös seisan igapäevaselt silmitsi äärmustega ja vastanditega, aga teadlikult ei pane ma neid alati tähele. Kogu minu senises loomingus on vastandid olnud ise enesest mõistetavad ning loomulik osa teostest kuid selle näituse tööde seas on ka neid, kus taotlesin vastandid esile tõsta. Eriti meeldib mulle kujutada vastandite vahele tekkivat rahu ja harmooniat."